«Всё восстановим и построим заново»: в Энергодаре заявили об обстреле ВСУ гражданского объекта

Власти Энергодара утром 23 октября заявили об обстреле со стороны ВСУ гражданского объекта в городе. По данным главы администрации города Александра Волги, жертв нет. По предварительной информации, противник нанёс три удара по городской гостинице и ещё один — по въезду в Энергодар. В Херсонской области тем временем сообщают, что противник не смог прорвать линию обороны в регионе.

Утром в воскресенье, 23 октября, ВСУ обстреляли город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией. Как сообщил глава администрации города Александр Волга, повреждён гражданский объект.

«Воскресное утро началось с обстрела Энергодара. Пострадал гражданский объект. Украинские нацисты в очередной раз показали своё истинное лицо, обстреляв гражданский объект. Жертв нет, и это самое главное. Мы всё восстановим и построим заново», — написал он в Telegram.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что было зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город.

«Обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, из американских 155-мм гаубиц M777», — написал он в Telegram.

По словам Рогова, в общей сложности за сутки украинские военные нанесли по Энергодару и его окрестностям свыше 40 ударов.

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Обстановка в Херсоне

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утром 23 октября заявил, что попытки ВСУ проникнуть в регион успешно отражаются.

«На Херсонском направлении всё без изменений. Попытки нацистов прорвать линию обороны — ни одна из них не увенчалась успехом, кроме разбитых и уничтоженных танков, БТР и живой силы противника», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, местные власти оказывают максимальную помощь всем мирным жителям, выезжающим на левый берег Днепра и в другие регионы РФ.

Обстановка в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона временно выселили из домов жителей потенциально опасных зон Шебекина. Населённый пункт был обстрелян с украинской стороны в субботу, 22 октября. Два человека погибли, 12 были ранены.

«Был произведён подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены», — написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам руководителя региона, жители направлены на базу Старого Оскола. Гладков также уточнил, что в Шебекине в воскресенье, 23 октября, не будут работать несколько магазинов и Центральный рынок, чтобы уменьшить количество людей, находящихся в одном месте.

«Будут приняты и другие меры, которые позволят снизить риски поражения, риски получения травмы в случае продолжения обстрелов территории», — добавил он.

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Обстрелы Донбасса

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) заявили, что за истекшие сутки зафиксировано 67 фактов ведения огня по территории ДНР.

Противник применял при обстрелах артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, миномёты калибра 120 мм, танки и реактивную систему залпового огня «Град». По данным представительства республики в СЦКК, в общей сложности выпущено 276 единиц различных боеприпасов.

При обстрелах погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Повреждено семь домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, представительство Луганской Народной Республики в СЦКК утром 23 октября сообщило о четырёх обстрелах своей территории со стороны вооружённых формирований Украины с применением американских РСЗО HIMARS. По направлению ЛНР выпущено 12 ракет, сообщили в представительстве.

Повреждения получили восемь одноэтажных жилых домов в населённом пункте Запорожское, а также подстанция «Старобельская». Без электроснабжения остались около 10 тыс. человек. Кроме того, в населённом пункте Сватово был разрушен один жилой дом.