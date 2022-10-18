В Одесской области: МО РФ сообщило об уничтожении станции космической связи на Украине

Вооружённые силы РФ продолжили наносить удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Как сообщили в Минобороны РФ, все объекты поражены. Кроме того, российские военные уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в Одесской области.

Во вторник, 18 октября, российские военные продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства.

Все назначенные объекты поражены», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населённого пункта Палиевка Одесской области была уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

Минобороны РФ показало новые кадры пусков ракет морского базирования в рамках спецоперации

Ранее в офисе президента Украины сообщили о трёх попаданиях по объекту энергетической инфраструктуры в Киеве, ещё два попадания зафиксировано в энергообъект в Днепропетровске. По данным бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, речь идёт о Приднепровской ТЭЦ.

Также произошли взрывы в Харькове, где под ударом оказался район одного из промышленных предприятий, и Кривом Роге. При этом Житомир остался без света и воды после обстрелов.

Как сообщил Владимир Зеленский в соцсетях, с 10 октября было разрушено 30% украинских электростанций. По его словам, это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

10 октября ВС России впервые нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине. Как заявлял Владимир Путин, удар стал ответом на ряд терактов, организованных украинскими спецслужбами.

Жёсткий ответ Киеву в виде массированного удара сильно поднял моральный дух бойцов Луганской Народной республики, сообщил старшина 9-й роты 3-го батальона Народной милиции ЛНР в разговоре с корреспондентом RT Владом Андрицей.

«Артобстрелы уменьшились, даже огневое сопротивление стало немножко меньше, притупились они. Они, видать, призадумались, потому что есть последствия, за которые нужно будет отвечать», — сказал он.

Старшина также призвал жителей Лисичанска, оставшихся в городе, не беспокоиться — российские военные не пропустят противника.

«Мы не дрогнем, враг не пройдёт. Победа будет за нами», — добавил военный.

Старшина 9-й роты 3-го батальона Народной милиции ЛНР

Сводка Минобороны

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии вблизи Запорожья поражены пункт управления объединённой группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

При этом в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три склада боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США, пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Вдобавок нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в Херсонской области, а также взводу американских реактивных систем залпового огня HIMARS в ДНР.

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В свою очередь, средства ПВО сбили десять украинских беспилотников.

Также официальный представитель Минобороны РФ рассказал об успехах российских подразделений в ходе специальной военной операции.

Так, на Купянском направлении армия РФ в ходе наступления нанесла значительное поражение 1-й бригаде оперативного назначения нацгвардии Украины и взяла под контроль село Горобьевка Харьковской области, а под Кисловкой была сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками.

«Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа», — сказал Конашенков.

На Краснолиманском направлении в результате нанесения огневого поражения были уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулемётами. Потери понесли штурмовые группы 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, были сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец.

На Николаево-Криворожском направлении российские войска отразили атаку подразделений ВСУ в направлении села Брускинское Херсонской области. При этом огнём российской артиллерии украинские военные были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. «За сутки на данном направлении уничтожены более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль», — заключил представитель МО РФ.