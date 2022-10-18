В офисе Зеленского сообщили об обстреле объекта энергетической инфраструктуры в Киеве

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о трёх попаданиях по объекту энергообеспечения в Киеве.

«Предварительно, три прилёта по объекту энергообеспечения на левом берегу города», — сообщил он.

Тимошенко предупредил, что в связи с обстрелами в ряде районов Киева может отсутствовать электро- и водоснабжение.

Также Тимошенко заявил о двух попаданиях в объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут зафиксировано две серии взрывов.