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Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут зафиксировано две серии взрывов.
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
  • AP

«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов», — написал он в Telegram.

Терехов отметил, что, по предварительной информации, под ударом находится район одного из промышленных предприятий города.

Также стало известно, что в украинском Кривом Роге произошли взрывы.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении в Харьковской области уничтожены порядка 160 украинских военных.

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