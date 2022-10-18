Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
- AP
«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов», — написал он в Telegram.
Терехов отметил, что, по предварительной информации, под ударом находится район одного из промышленных предприятий города.
Также стало известно, что в украинском Кривом Роге произошли взрывы.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении в Харьковской области уничтожены порядка 160 украинских военных.