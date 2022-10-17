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Минобороны: на Купянском направлении уничтожены порядка 160 украинских военных

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении Харьковской области уничтожены порядка 160 украинских военных.
Минобороны: на Купянском направлении уничтожены порядка 160 украинских военных
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он отметил, что ударами российской артиллерии и авиации поражены военные и техника 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ивановки и Берестового Харьковской области.

По его словам, уничтожены порядка 160 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

Также Конашенков сообщил об отражённой попытке наступления Вооружённых сил Украины в Херсонской области.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что российские войска в течение суток продолжили наносить удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

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