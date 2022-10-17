Минобороны: на Купянском направлении уничтожены порядка 160 украинских военных

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении Харьковской области уничтожены порядка 160 украинских военных.

Он отметил, что ударами российской артиллерии и авиации поражены военные и техника 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Ивановки и Берестового Харьковской области.

По его словам, уничтожены порядка 160 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

Также Конашенков сообщил об отражённой попытке наступления Вооружённых сил Украины в Херсонской области.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что российские войска в течение суток продолжили наносить удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины.