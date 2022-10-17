Минобороны России сообщило об отражённой попытке наступления ВСУ в Херсонской области
- РИА Новости
По его словам, подразделения ВСУ пытались прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении в районе населённого пункта Брускинское Херсонской области.
«Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей», — заявил Конашенков.
Также Министерство обороны России сообщило, что российские войска в течение суток продолжили наносить удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины.