Минобороны России сообщило об отражённой попытке наступления ВСУ в Херсонской области

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об отражённой попытке наступления Вооружённых сил Украины в Херсонской области.

По его словам, подразделения ВСУ пытались прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении в районе населённого пункта Брускинское Херсонской области.

«Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей», — заявил Конашенков.

Также Министерство обороны России сообщило, что российские войска в течение суток продолжили наносить удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины.