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Рогов: около десяти диверсионных групп ВСУ выявили за два дня на Запорожском направлении

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Около десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ обнаружено на Запорожском направлении за последние два дня.
Рогов: около десяти диверсионных групп ВСУ выявили за два дня на Запорожском направлении
  • РИА Новости

Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в стриме RT «Летучка».

«За последние два дня (на Запорожском направлении. — RT) было выявлено около десяти таких диверсионно-разведывательных групп», — рассказал Рогов.

Он уточнил, что диверсантов обнаружили благодаря беспилотникам и квадрокоптерам и уничтожили.

Ранее замкомандира 6-го казачьего полка с позывным Седьмой рассказал военкору RT Владу Андрице, что украинские группы диверсантов в последнюю неделю активизировались около посёлка Белогоровка ЛНР.

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