Рогов: около десяти диверсионных групп ВСУ выявили за два дня на Запорожском направлении
- РИА Новости
Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в стриме RT «Летучка».
«За последние два дня (на Запорожском направлении. — RT) было выявлено около десяти таких диверсионно-разведывательных групп», — рассказал Рогов.
Он уточнил, что диверсантов обнаружили благодаря беспилотникам и квадрокоптерам и уничтожили.
Ранее замкомандира 6-го казачьего полка с позывным Седьмой рассказал военкору RT Владу Андрице, что украинские группы диверсантов в последнюю неделю активизировались около посёлка Белогоровка ЛНР.