Замкомандира казачьего полка: диверсанты активизировались у посёлка Белогоровка в ЛНР
«Бойцы, естественно, сразу наносят им огневое поражение — они отходят... Прощупывают нашу оборону, выявляют наши огневые точки. Вот почему они особо в бой не ввязываются», — рассказал он.
Замкомандира уточнил, что находящееся рядом село Золотарёвка, которое обстреливают украинские военнослужащие, разрушено.
8 октября спецслужбы ЛНР задержали диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков, которая планировала серию терактов, включая подрыв детских садов.