Замкомандира казачьего полка: диверсанты активизировались у посёлка Белогоровка в ЛНР

Украинские группы диверсантов в последнюю неделю активизировались около посёлка Белогоровка Луганской Народной Республики. Об этом военкору RT Владу Андрице рассказал замкомандира 6-го казачьего полка с позывным «Седьмой».

«Бойцы, естественно, сразу наносят им огневое поражение — они отходят... Прощупывают нашу оборону, выявляют наши огневые точки. Вот почему они особо в бой не ввязываются», — рассказал он. Замкомандира уточнил, что находящееся рядом село Золотарёвка, которое обстреливают украинские военнослужащие, разрушено. 8 октября спецслужбы ЛНР задержали диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков, которая планировала серию терактов, включая подрыв детских садов.