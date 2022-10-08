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РИА Новости: в ЛНР задержали планировавшую серию терактов диверсионную группу

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Спецслужбы ЛНР задержали диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков, которая планировала серию терактов, включая подрыв детских садов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
РИА Новости: в ЛНР задержали планировавшую серию терактов диверсионную группу
  • РИА Новости

«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования», — пишет агентство.

Уточняется, что теракты планировались на территории северных прифронтовых районов Луганской Народной Республики.

Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к подготовке терактов.

4 октября в Росгвардии сообщили об обезвреживании гранаты с дистанционным управлением, которая была найдена неподалёку от детской площадки в Мелитополе.

Также российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алёшки Херсонской области.

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