РИА Новости: в ЛНР задержали планировавшую серию терактов диверсионную группу
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«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования», — пишет агентство.
Уточняется, что теракты планировались на территории северных прифронтовых районов Луганской Народной Республики.
Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к подготовке терактов.
4 октября в Росгвардии сообщили об обезвреживании гранаты с дистанционным управлением, которая была найдена неподалёку от детской площадки в Мелитополе.
Также российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алёшки Херсонской области.