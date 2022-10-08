РИА Новости: в ЛНР задержали планировавшую серию терактов диверсионную группу

Спецслужбы ЛНР задержали диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков, которая планировала серию терактов, включая подрыв детских садов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

РИА Новости

«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования», — пишет агентство. Уточняется, что теракты планировались на территории северных прифронтовых районов Луганской Народной Республики. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к подготовке терактов. 4 октября в Росгвардии сообщили об обезвреживании гранаты с дистанционным управлением, которая была найдена неподалёку от детской площадки в Мелитополе. Также российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алёшки Херсонской области.