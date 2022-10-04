военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в Херсонской области

Короткая ссылка
Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алёшки Херсонской области.
Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

По его словам, во время досмотра отдельно стоящего строения в Алёшках выявили двух диверсантов. В ходе произошедшего боестолкновения диверсанты получили ранения, несовместимые с жизнью.

В ходе обыска в строении нашли два самодельных взрывных устройства, их уничтожили накладным зарядом.

Ранее МВД Запорожской области сообщило, что в Бердянске задержали украинского военного, который был готов к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить