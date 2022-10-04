Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в Херсонской области

Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алёшки Херсонской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

По его словам, во время досмотра отдельно стоящего строения в Алёшках выявили двух диверсантов. В ходе произошедшего боестолкновения диверсанты получили ранения, несовместимые с жизнью.

В ходе обыска в строении нашли два самодельных взрывных устройства, их уничтожили накладным зарядом.

Ранее МВД Запорожской области сообщило, что в Бердянске задержали украинского военного, который был готов к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня.