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В Бердянске задержали украинского военного

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МВД Запорожской области сообщило, что в Бердянске задержали украинского военного, который был готов к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня.
В Бердянске задержали украинского военного
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе ведомства, полиция в Бердянске задержала наводчика ВСУ и предотвратила теракты. 

«Мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению диверсий, терактов, наведению и корректировке огня в Запорожской области», — цитирует региональное МВД РИА Новости.

По информации ведомства, в ходе осмотра телефона был подтверждён факт связи задержанного с украинскими военными, а также были выявлены сообщения, в которых он выражает готовность наводить огонь на военные объекты ВС России.

Ранее в Херсоне был задержан сотрудник МВД, передавший украинским спецслужбам координаты дома, по которому впоследствии ВСУ нанесли ракетный удар.

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