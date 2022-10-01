РИА Новости: в Херсоне задержали передавшего координаты жилого дома наводчика ВСУ

В Херсоне задержан сотрудник МВД, передавший украинским спецслужбам координаты дома, по которому впоследствии ВСУ нанесли ракетный удар.

Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о начальнике отдела материально-технического обеспечения областного главка МВД майоре полиции, которого зовут Владимир Великосельский.

«Незадолго до того как в этот дом попала ракета, на меня вышел мой бывший коллега, с которым я раньше работал в полиции, Олег Раевский», — рассказал задержанный.

По его словам, Раевский работает замначальника отдела внутренней безопасности украинской полиции в Херсоне.

«Он попросил меня скинуть координаты вот этого дома, где проживали сотрудники полиции», — объяснил Великосельский.

Уточняется, что наводчик выделил дом, по которому вскоре нанесли ракетный удар, на картах Google и передал координаты сотруднику украинских спецслужб.

Утром 2 сентября стало известно, что украинские войска нанесли удар по многоквартирному дому в Херсоне, в результате которого погибли два человека, ещё четыре пострадали.