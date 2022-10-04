Росгвардия сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росгвардию.
В сообщении говорится, что сотрудники ведомства обнаружили во дворе дома №139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату.
«Радиус разлёта её убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки», — заявили в Росгвардии.
Прибывшие на место сапёры установили, что граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем. В Росгвардии заявили, что это говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта.
Граната была изъята и обезврежена.
2 сентября сообщалось, что корректировщик украинских военных подорвал гранату в центре Токмака во время ареста, кроме этого мужчины, никто не пострадал.