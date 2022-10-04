Росгвардия сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе

В Мелитополе в Запорожской области предотвращён теракт, неподалёку от детской площадки найдена и обезврежена граната с дистанционным управлением.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росгвардию.

В сообщении говорится, что сотрудники ведомства обнаружили во дворе дома №139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату.

«Радиус разлёта её убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки», — заявили в Росгвардии.

Прибывшие на место сапёры установили, что граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем. В Росгвардии заявили, что это говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта.

Граната была изъята и обезврежена.

2 сентября сообщалось, что корректировщик украинских военных подорвал гранату в центре Токмака во время ареста, кроме этого мужчины, никто не пострадал.