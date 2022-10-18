Мэр Житомира Сухомлин сообщил об отсутствии света и воды в городе в результате обстрела

После обстрелов Житомира в городе отсутствуют свет и вода, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

«Утро началось с прилётов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды», — сообщил он.

Сухомлин рассказал, что больницы Житомира находятся на резервном питании.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о трёх попаданиях по объекту энергообеспечения в Киеве.

Также Тимошенко заявил о двух попаданиях в объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут зафиксировано две серии взрывов.