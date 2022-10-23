РИА Новости: Киев готовит провокацию с «грязной бомбой» на Украине

Киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что провокация нацелена на последующее обвинение России в применении оружия массового уничтожения и на запуск мощной антироссийской кампании в мире.

По данным агентства, задачу изготовить «грязную бомбу» поручили руководству Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований, работы находятся на завершающей стадии.

Ранее командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что российская сторона распространила в СБ ООН письмо, в котором призвала руководство организации предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС в Херсонской области.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке провокаций на ряде ГЭС в Запорожской области со стороны ВСУ.