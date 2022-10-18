Суровикин заявил, что у России есть данные об угрозе обстрела ВСУ плотины Каховской ГЭС

Российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

По его словам, ВСУ могут применить запрещённые методы ведения войны в районе города Херсона.

«У нас имеются данные... о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС», — заявил Суровикин в интервью журналистам.

Он добавил, что такой обстрел может привести к разрушению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.

Также Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне проведения спецоперации.

Командующий российской группировкой заявил, что Россия не преследует цели быстрого продвижения в ходе специальной военной операции, бережёт каждого солдата и методично «перемалывает» противника.