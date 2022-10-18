Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне проведения спецоперации

Обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряжённую, противник постоянно предпринимает попытки атаковать позиции российских военных. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

РИА Новости

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряжённую», — сообщил он. Суровикин добавил, что украинские военные предпринимают попытки наступления, прежде всего на позиции российских войск на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в успешном завершении СВО под руководством Суровикина.