Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне проведения спецоперации
- РИА Новости
«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряжённую», — сообщил он.
Суровикин добавил, что украинские военные предпринимают попытки наступления, прежде всего на позиции российских войск на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в успешном завершении СВО под руководством Суровикина.