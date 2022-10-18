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Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне проведения спецоперации

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Обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряжённую, противник постоянно предпринимает попытки атаковать позиции российских военных. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне проведения спецоперации
  • РИА Новости

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряжённую», — сообщил он.

Суровикин добавил, что украинские военные предпринимают попытки наступления, прежде всего на позиции российских войск на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в успешном завершении СВО под руководством Суровикина.

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