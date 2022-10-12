Кадыров заявил, что уверен в успешном завершении СВО под руководством Суровикина
По словам Кадырова, с Суровикиным они знакомы на протяжении 15 лет. Глава Чечни подчеркнул, что за всё это время убедился в полном профессионализме генерала армии.
«Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чём я не сомневаюсь...», — отметил Кадыров.
Политик также пожелал Суровикину счастья, успехов и здоровья.
Ранее президент России Владимир Путин по телефону поздравил Суровикина с днём рождения.
8 октября Минобороны заявило, что командующим объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.