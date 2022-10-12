Кадыров заявил, что уверен в успешном завершении СВО под руководством Суровикина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале поздравил с днём рождения командующего объединённой группировкой войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина, выразив полную уверенность в успешном завершении СВО под его руководством.

По словам Кадырова, с Суровикиным они знакомы на протяжении 15 лет. Глава Чечни подчеркнул, что за всё это время убедился в полном профессионализме генерала армии.

«Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чём я не сомневаюсь...», — отметил Кадыров.

Политик также пожелал Суровикину счастья, успехов и здоровья.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону поздравил Суровикина с днём рождения.

8 октября Минобороны заявило, что командующим объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.