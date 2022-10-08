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Командующим объединённой группировкой войск России в районе СВО назначен Сергей Суровикин

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RT
Командующим объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщили в Минобороны России.
Командующим объединённой группировкой войск России в районе СВО назначен Сергей Суровикин
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — говорится в заявлении.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина замминистра обороны России — начальником главного военно-политического управления ВС России.

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