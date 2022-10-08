Командующим объединённой группировкой войск России в районе СВО назначен Сергей Суровикин

Командующим объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщили в Минобороны России.

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