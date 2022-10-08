Командующим объединённой группировкой войск России в районе СВО назначен Сергей Суровикин
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«Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — говорится в заявлении.
В июле президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Горемыкина замминистра обороны России — начальником главного военно-политического управления ВС России.