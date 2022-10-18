Суровикин заявил, что российская группировка в ходе проведения СВО бережёт каждого солдата
- РИА Новости
По его словам, у российской группировки другая стратегия ведения военных действий.
«Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережём каждого солдата, методично «перемалываем» атакующего противника», — заявил Суровикин.
Он добавил, что такой подход позволяет минимизировать не только собственные потери, но и значительно сократить количество жертв среди мирного населения.
Также Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне проведения спецоперации.