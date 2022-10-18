Узнать больше

Суровикин заявил, что российская группировка в ходе проведения СВО бережёт каждого солдата

Короткая ссылка
Россия не преследует цели быстрого продвижения в ходе специальной военной операции, бережёт каждого солдата и методично «перемалывает» противника. Об этом сообщил командующий Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
Суровикин заявил, что российская группировка в ходе проведения СВО бережёт каждого солдата
  • РИА Новости

По его словам, у российской группировки другая стратегия ведения военных действий.

«Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережём каждого солдата, методично «перемалываем» атакующего противника», — заявил Суровикин.

Он добавил, что такой подход позволяет минимизировать не только собственные потери, но и значительно сократить количество жертв среди мирного населения.

Также Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне проведения спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить