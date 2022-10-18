Суровикин заявил, что российская группировка в ходе проведения СВО бережёт каждого солдата

Россия не преследует цели быстрого продвижения в ходе специальной военной операции, бережёт каждого солдата и методично «перемалывает» противника. Об этом сообщил командующий Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

РИА Новости