Небензя: Россия призвала руководство ООН предотвратить провокацию ВСУ на Каховской ГЭС
Небензя подчеркнул, что ВСУ систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре бывших территорий Украины.
По его словам, делают они это с позволения своих западных кураторов.
Он также обратил внимание, что в течение суток украинские военные выпускают по Каховской ГЭС в Херсонской области до 120 ракет, большинство из которых американского производства.
«При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений. Мы распространили сегодня в Совете Безопасности письмо с призывом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию», — цитирует ТАСС Небензю.
Ранее командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.