Небензя: Россия призвала руководство ООН предотвратить провокацию ВСУ на Каховской ГЭС

Российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором призвала руководство организации предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Небензя подчеркнул, что ВСУ систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре бывших территорий Украины.

По его словам, делают они это с позволения своих западных кураторов.

Он также обратил внимание, что в течение суток украинские военные выпускают по Каховской ГЭС в Херсонской области до 120 ракет, большинство из которых американского производства.

«При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений. Мы распространили сегодня в Совете Безопасности письмо с призывом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию», — цитирует ТАСС Небензю.

Ранее командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.