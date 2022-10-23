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В ДНР сообщили о 67 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

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Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов.

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что были повреждены семь домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

В результате обстрелов со стороны украинских военных на территории Донецкой Народной Республики за сутки погиб один человек, ещё два мирных жителя получили ранения.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Киевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

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