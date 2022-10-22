«Охладить пыл киевских террористов»: Небензя заявил об истерике Запада из-за ударов по объектам на территории Украины

Представители стран Запада устроили истерику из-за решения России нанести высокоточные удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры на территории Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что решение Москвы «охладить пыл киевских террористов» было принято после атаки на Крымский мост. Российские дипломаты также призвали ООН отреагировать на атаку ВСУ по гражданской переправе в Херсоне, в результате которой погибли четыре человека.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российские удары по объектам на Украине вызвали истерику у Запада.

В ходе заседания Совбеза ООН Небензя заявил, что Киев при покровительстве Запада применяет террористические методы на территории Российской Федерации. В качестве примера он привёл взрыв на Крымском мосту.

«Апогеем их усилий стал теракт на Крымском мосту 8 октября, совершённый украинскими спецслужбами. Погибли четыре человека, была частично разрушена автодорога, по которой осуществляется снабжение населения полуострова продовольствием, лекарствами и другими жизненно необходимыми товарами», — сказал дипломат.

В этой связи, продолжил Небензя, в Москве было принято решение «охладить воинственный пыл зарвавшихся киевских террористов». Российские военные поразили множество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал Киева, отметил дипломат.

«Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании», — сказал Небензя.

Он отметил, что на Западе не хотят признать, что гражданские объекты пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники отклонялись от изначального курса из-за попыток их сбить или когда в гражданские объекты попадали ракеты украинских сил ПВО.

Напомним, что российские вооружённые силы с 10 октября наносят удары по объектам украинской инфраструктуры. Как заявил ранее Владимир Путин, эти удары стали ответом на ряд терактов, организованных украинскими спецслужбами, в том числе подрыв Крымского моста, совершённый 8 октября.

Между тем украинские СМИ сообщают, что утром 22 октября в нескольких регионах страны вновь звучат взрывы. Речь идёт, в частности, о Киевской, Одесской и Хмельницкой областях, а также о Днепре, Ровно и Луцке.

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По данным ряда украинских изданий, в некоторых регионах, где прозвучали взрывы, наблюдается веерное отключение электроэнергии.

Компания «Укрэнерго» утром 22 октября сообщила о критическом увеличении потребления электричества в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, вследствие чего в этих регионах вводится временное ограничение потребления энергии. Как пояснили в компании, это необходимо для сокращения нагрузки на сети и во избежание повторных аварий.

Кроме того, СМИ сообщают, что некоторые участки украинской железнодорожной сети обесточены, вследствие чего поезда будут следовать под резервными тепловозами.

Обстановка в Херсонской области

Власти Херсонской области заявили, что на данный момент в регионе сохраняется стабильная обстановка, попытки атак ВСУ отбиты.

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Как пояснил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, в регионе продолжается перемещение людей, их вывозят с правого на левый берег Днепра.

«Сегодня, 22 октября, в девять утра ситуация в Херсоне стабильная. Враг пытается прорваться, но отбит Минобороны и Росгвардией. Всё находится под контролем», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, что украинские войска в ночь на 21 октября нанесли удар по паромной переправе в Херсоне, в результате чего погибли четыре человека, среди которых журналист Олег Клоков. Как сообщили в экстренных службах региона, вечером 21 октября ВСУ предприняли ещё одну попытку аналогичного обстрела, однако атаку полностью отбила система ПВО.

Пресс-секретарь российского постпредства при ООН Фёдор Стржижовский на заседании Четвёртого комитета ГА ООН заявил, что Россия ожидает реакции структур ООН на обстрел в Херсоне.

«Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь в системе ООН», — сказал Стржижовский.

Как отметил дипломат, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетие которого отметят 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.