«Охладить пыл киевских террористов»: Небензя заявил об истерике Запада из-за ударов по объектам на территории Украины
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российские удары по объектам на Украине вызвали истерику у Запада.
В ходе заседания Совбеза ООН Небензя заявил, что Киев при покровительстве Запада применяет террористические методы на территории Российской Федерации. В качестве примера он привёл взрыв на Крымском мосту.
«Апогеем их усилий стал теракт на Крымском мосту 8 октября, совершённый украинскими спецслужбами. Погибли четыре человека, была частично разрушена автодорога, по которой осуществляется снабжение населения полуострова продовольствием, лекарствами и другими жизненно необходимыми товарами», — сказал дипломат.
В этой связи, продолжил Небензя, в Москве было принято решение «охладить воинственный пыл зарвавшихся киевских террористов». Российские военные поразили множество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал Киева, отметил дипломат.
«Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании», — сказал Небензя.
Он отметил, что на Западе не хотят признать, что гражданские объекты пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники отклонялись от изначального курса из-за попыток их сбить или когда в гражданские объекты попадали ракеты украинских сил ПВО.
Напомним, что российские вооружённые силы с 10 октября наносят удары по объектам украинской инфраструктуры. Как заявил ранее Владимир Путин, эти удары стали ответом на ряд терактов, организованных украинскими спецслужбами, в том числе подрыв Крымского моста, совершённый 8 октября.
Между тем украинские СМИ сообщают, что утром 22 октября в нескольких регионах страны вновь звучат взрывы. Речь идёт, в частности, о Киевской, Одесской и Хмельницкой областях, а также о Днепре, Ровно и Луцке.Также на russian.rt.com В России выразили обеспокоенность попытками Запада инструктировать ООН по БПЛА на Украине
По данным ряда украинских изданий, в некоторых регионах, где прозвучали взрывы, наблюдается веерное отключение электроэнергии.
Компания «Укрэнерго» утром 22 октября сообщила о критическом увеличении потребления электричества в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, вследствие чего в этих регионах вводится временное ограничение потребления энергии. Как пояснили в компании, это необходимо для сокращения нагрузки на сети и во избежание повторных аварий.
Кроме того, СМИ сообщают, что некоторые участки украинской железнодорожной сети обесточены, вследствие чего поезда будут следовать под резервными тепловозами.
Обстановка в Херсонской области
Власти Херсонской области заявили, что на данный момент в регионе сохраняется стабильная обстановка, попытки атак ВСУ отбиты.
Как пояснил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, в регионе продолжается перемещение людей, их вывозят с правого на левый берег Днепра.
«Сегодня, 22 октября, в девять утра ситуация в Херсоне стабильная. Враг пытается прорваться, но отбит Минобороны и Росгвардией. Всё находится под контролем», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Напомним, что украинские войска в ночь на 21 октября нанесли удар по паромной переправе в Херсоне, в результате чего погибли четыре человека, среди которых журналист Олег Клоков. Как сообщили в экстренных службах региона, вечером 21 октября ВСУ предприняли ещё одну попытку аналогичного обстрела, однако атаку полностью отбила система ПВО.
Пресс-секретарь российского постпредства при ООН Фёдор Стржижовский на заседании Четвёртого комитета ГА ООН заявил, что Россия ожидает реакции структур ООН на обстрел в Херсоне.
«Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь в системе ООН», — сказал Стржижовский.
Как отметил дипломат, Москва исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности, десятилетие которого отметят 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.
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