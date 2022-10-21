В России выразили обеспокоенность попытками Запада инструктировать ООН по БПЛА на Украине
- РИА Новости
«Хотели бы выразить самую серьёзную обеспокоенность попытками государств-членов давать инструкции Секретариату ООН в нарушение статьи 100 Устава организации», — приводит ТАСС текст документа.
В письме акцентировали внимание в контексте ситуации на Францию, Германию и Великобританию.
В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.
Первый зампостпреда страны при всемирной организации Дмитрий Полянский назвал дезинформацией обвинения Запада.
По его словам, Россия переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА.