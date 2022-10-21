В России выразили обеспокоенность попытками Запада инструктировать ООН по БПЛА на Украине

Россия обеспокоена попытками стран Запада давать какие-либо инструкции Секретариату ООН в отношении расследования о якобы применении иранских беспилотников на Украине, следует из письма российского постпредства при международной организации.

«Хотели бы выразить самую серьёзную обеспокоенность попытками государств-членов давать инструкции Секретариату ООН в нарушение статьи 100 Устава организации», — приводит ТАСС текст документа.

В письме акцентировали внимание в контексте ситуации на Францию, Германию и Великобританию.

В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

Первый зампостпреда страны при всемирной организации Дмитрий Полянский назвал дезинформацией обвинения Запада.

По его словам, Россия переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА.