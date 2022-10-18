Песков: Кремль не располагает информацией о покупке иранских беспилотников

Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем такой информацией, используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями», — заявил Песков.

Он предложил адресовать этот вопрос представителям Минобороны.

В августе американское издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников ранее сообщало, что российские транспортные самолёты якобы покинули Тегеран с беспилотниками на борту.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя статью, заявил, что это издание публикует в последнее время много информационных вбросов.

Постпред России при ООН Василий Небензя попросил США и Великобританию предоставить доказательства заявлениям о якобы закупке Москвой вооружения у Ирана и КНДР.