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Песков: Кремль не располагает информацией о покупке иранских беспилотников

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Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Кремль не располагает информацией о покупке иранских беспилотников
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Мы не располагаем такой информацией, используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями», — заявил Песков.

Он предложил адресовать этот вопрос представителям Минобороны.

В августе американское издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников ранее сообщало, что российские транспортные самолёты якобы покинули Тегеран с беспилотниками на борту.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя статью, заявил, что это издание публикует в последнее время много информационных вбросов.

Постпред России при ООН Василий Небензя попросил США и Великобританию предоставить доказательства заявлениям о якобы закупке Москвой вооружения у Ирана и КНДР.

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