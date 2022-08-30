Песков прокомментировал статью WP о «передаче» России партии иранских беспилотников
- РИА Новости
Американское издание со ссылкой на американских чиновников ранее сообщило, что российские транспортные самолёты якобы покинули Тегеран с беспилотниками на борту десять дней назад.
«Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время», — заявил Песков.
Он также отметил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются динамично.
В июле помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи.