Песков прокомментировал статью WP о «передаче» России партии иранских беспилотников

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя статью газеты The Washington Post о якобы передаче России партии беспилотников из Ирана, заявил, что это издание публикует в последнее время много информационных вбросов.

Американское издание со ссылкой на американских чиновников ранее сообщило, что российские транспортные самолёты якобы покинули Тегеран с беспилотниками на борту десять дней назад.

«Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время», — заявил Песков.

Он также отметил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются динамично.

В июле помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи.