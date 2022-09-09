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Небензя попросил США и Британию предоставить доказательства закупки оружия Россией у КНДР

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Постпред России при ООН Василий Небензя попросил США и Великобританию предоставить доказательства заявлениям о якобы закупке Москвой вооружения у Ирана и КНДР.

«Я хотел бы попросить их (Лондон и Вашингтон. — RT) сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Американское издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников ранее сообщило, что российские транспортные самолёты якобы покинули Тегеран с беспилотниками на борту десять дней назад.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя статью, заявил, что это издание публикует в последнее время много информационных вбросов.

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