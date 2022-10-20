Полянский назвал дезинформацией обвинения Запада в экспорте Ираном беспилотников в Россию

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал дезинформацией обвинения Запада в экспорте Ираном своих беспилотников в Россию.

«Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, цель западных коллег заключается в попытках ударить одновременно по двум целям, используя для этого надуманные предлоги для оказания давления на Иран и Россию.

В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, Соединённые Штаты не располагают подтверждениями того, что Иран планирует передать России ракеты наземного базирования.