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Полянский назвал дезинформацией обвинения Запада в экспорте Ираном беспилотников в Россию

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал дезинформацией обвинения Запада в экспорте Ираном своих беспилотников в Россию.

«Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, цель западных коллег заключается в попытках ударить одновременно по двум целям, используя для этого надуманные предлоги для оказания давления на Иран и Россию.

В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, Соединённые Штаты не располагают подтверждениями того, что Иран планирует передать России ракеты наземного базирования.

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