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У Пентагона нет подтверждений планов передачи России ракет со стороны Ирана

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Соединённые Штаты не располагают подтверждениями того, что Иран планирует передать России ракеты наземного базирования. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
У Пентагона нет подтверждений планов передачи России ракет со стороны Ирана
  • AP

Ранее СМИ писали, что Тегеран якобы планирует передать Москве баллистические ракеты иранского производства.

«Я видел сообщения в прессе по этому поводу. У меня нет никакой подтверждающей информации на данный момент», — приводит РИА Новости его слова в ответ на вопрос о возможных поставках Ираном ракет класса «земля-земля».

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

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