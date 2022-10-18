У Пентагона нет подтверждений планов передачи России ракет со стороны Ирана

Соединённые Штаты не располагают подтверждениями того, что Иран планирует передать России ракеты наземного базирования. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Ранее СМИ писали, что Тегеран якобы планирует передать Москве баллистические ракеты иранского производства.

«Я видел сообщения в прессе по этому поводу. У меня нет никакой подтверждающей информации на данный момент», — приводит РИА Новости его слова в ответ на вопрос о возможных поставках Ираном ракет класса «земля-земля».

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.