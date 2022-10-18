У Пентагона нет подтверждений планов передачи России ракет со стороны Ирана
- AP
Ранее СМИ писали, что Тегеран якобы планирует передать Москве баллистические ракеты иранского производства.
«Я видел сообщения в прессе по этому поводу. У меня нет никакой подтверждающей информации на данный момент», — приводит РИА Новости его слова в ответ на вопрос о возможных поставках Ираном ракет класса «земля-земля».
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.