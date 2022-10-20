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Полянский: Россия переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА

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В Москве проведут переоценку отношений с секретариатом и Генсеком ООН в случае их участия в расследовании на фоне обвинений в поставках Ираном беспилотников в Россию, заявил первый зампостпреда страны при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не связана с резолюцией Совбеза 2231 по ограничительным мерам в отношении Ирана.

Кроме того, по словам Полянского, у секретариата ООН нет мандата для проведения подобных расследований.

«Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совета Безопасности ООН... и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях. Иначе нам придётся провести переоценку нашего сотрудничества с ними», — цитирует дипломата ТАСС.

Полянский добавил, что Совбезу ООН не представили каких-либо доказательств выдвинутых обвинений.

В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

Полянский назвал дезинформацией обвинения Запада.

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