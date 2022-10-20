Полянский: Россия переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА
Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не связана с резолюцией Совбеза 2231 по ограничительным мерам в отношении Ирана.
Кроме того, по словам Полянского, у секретариата ООН нет мандата для проведения подобных расследований.
«Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совета Безопасности ООН... и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях. Иначе нам придётся провести переоценку нашего сотрудничества с ними», — цитирует дипломата ТАСС.
Полянский добавил, что Совбезу ООН не представили каких-либо доказательств выдвинутых обвинений.
В сентябре в МИД Украины сообщили о решении лишить посла Ирана в Киеве аккредитации из-за неподтверждённых сообщений о поставках вооружения России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.
Полянский назвал дезинформацией обвинения Запада.