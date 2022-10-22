Небензя: удары по объектам энергетики и армии на Украине вызвали истерику Запада

Российские удары по объектам энергетики и военного назначения на Украине вызвали истерику у представителей Запада, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

«Высокоточными ракетами и ударами БПЛА российского производства было поражено большое количество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал антинародного режима Зеленского», — сказал дипломат.

Подобная не устраивающая Запад ситуация «вызвала настоящую истерику» у «западных коллег», которую во всей красе можно было наблюдать на заседании, рассказал он.

Вместе с этим Небензя подчеркнул, что западные представители, как и раньше, «не хотят посмотреть правде в глаза и признать», что гражданские объекты при этом страдают только в тех случаях, когда «беспилотники подстреливались у самой цели отрядами украинской теробороны и отклонялись из-за этого от изначального курса». Его слова приводит РИА Новости.

20 октября ВС России продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики на Украине.

В Киеве отмечали, что ситуация с энергетикой на Украине критическая. На территории страны с 20 октября ввели ограничение на поставки электроэнергии.

Президент России Владимир Путин предупредил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на российской территории, ответ Москвы будет жёстким.