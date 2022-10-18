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В офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой по всей Украине

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Замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о критической ситуации с энергетикой по всей Украине.
В офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой по всей Украине
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», — сказал чиновник.

17 октября Министерство обороны России сообщило, что российские войска в течение суток продолжили наносить удары высокоточным оружием по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

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