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В офисе Зеленского сообщили о введении ограничений на поставки электроэнергии с 20 октября

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Замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на всей территории Украины с 20 октября вводится ограничение на поставки электроэнергии.
В офисе Зеленского сообщили о введении ограничений на поставки электроэнергии с 20 октября
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РИА Новости, Тимошенко написал в своём Telegram.

Он также рекомендовал всем жителям Украины сократить использование электроэнергии с 07:00 до 23:00.

Ранее Тимошенко заявил о критической ситуации с энергетикой по всей Украине.

19 октября Минобороны России сообщило, что российские ВС нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины.

Украинское издание «СТРАНА.ua» писало, что в некоторых районах Киева отключилась подача электроэнергии.

Кроме того, глава военной администрации города Александр Вилкул заявил, что в Криворожском районе разрушен объект энергетической инфраструктуры. Несколько населённых пунктов и часть Кривого Рога остались без электричества.

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