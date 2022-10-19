В офисе Зеленского сообщили о введении ограничений на поставки электроэнергии с 20 октября
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Об этом, как пишет РИА Новости, Тимошенко написал в своём Telegram.
Он также рекомендовал всем жителям Украины сократить использование электроэнергии с 07:00 до 23:00.
Ранее Тимошенко заявил о критической ситуации с энергетикой по всей Украине.
19 октября Минобороны России сообщило, что российские ВС нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины.
Украинское издание «СТРАНА.ua» писало, что в некоторых районах Киева отключилась подача электроэнергии.
Кроме того, глава военной администрации города Александр Вилкул заявил, что в Криворожском районе разрушен объект энергетической инфраструктуры. Несколько населённых пунктов и часть Кривого Рога остались без электричества.