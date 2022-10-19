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Минобороны: ВС России нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины

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Минобороны России сообщило, что российские ВС нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины.
Минобороны: ВС России нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В течение суток Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге раскритиковала удары ВС России по украинской инфраструктуре.

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