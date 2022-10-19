Минобороны: ВС России нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины

Минобороны России сообщило, что российские ВС нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины.

«В течение суток Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге раскритиковала удары ВС России по украинской инфраструктуре.