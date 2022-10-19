Глава Еврокомиссии возмутилась ударами ВС России по объектам энергетики Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге раскритиковала удары ВС России по украинской инфраструктуре.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её мнению, «лишение мужчин, женщин и детей воды, электричества и тепла с наступлением зимы — это проявления настоящего террора».

18 октября Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики на Украине, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.

Президент России Владимир Путин предупредил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на российской территории, ответ Москвы будет жёстким.