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Глава Еврокомиссии возмутилась ударами ВС России по объектам энергетики Украины

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге раскритиковала удары ВС России по украинской инфраструктуре.
Глава Еврокомиссии возмутилась ударами ВС России по объектам энергетики Украины
  • AFP
  • © FREDERICK FLORIN

Об этом сообщает РИА Новости.

По её мнению, «лишение мужчин, женщин и детей воды, электричества и тепла с наступлением зимы — это проявления настоящего террора».

18 октября Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики на Украине, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением.

По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.

Президент России Владимир Путин предупредил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на российской территории, ответ Москвы будет жёстким.

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