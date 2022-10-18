Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам военного управления и энергетики Украины
Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, российские войска использовали для ударов в течение суток высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.
В том числе были поражены арсеналы с боеприпасами и вооружением иностранного производства.
«Все назначенные объекты поражены», — заявил Конашенков.
Ранее замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о критической ситуации с энергетикой по всей Украине.