Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам военного управления и энергетики Украины

Минобороны сообщило о новых ударах Вооружённых сил России по системам военного управления и энергетики на Украине, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, российские войска использовали для ударов в течение суток высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. В том числе были поражены арсеналы с боеприпасами и вооружением иностранного производства. «Все назначенные объекты поражены», — заявил Конашенков. Ранее замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о критической ситуации с энергетикой по всей Украине.