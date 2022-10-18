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Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам военного управления и энергетики Украины

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Минобороны сообщило о новых ударах Вооружённых сил России по системам военного управления и энергетики на Украине, а также по арсеналам с боеприпасами и вооружением.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, российские войска использовали для ударов в течение суток высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

В том числе были поражены арсеналы с боеприпасами и вооружением иностранного производства.

«Все назначенные объекты поражены», — заявил Конашенков.

Ранее замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о критической ситуации с энергетикой по всей Украине.

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