В Кривом Роге заявили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры

В Криворожском районе разрушен объект энергетической инфраструктуры, несколько населённых пунктов и часть Кривого Рога остались без электричества, заявил глава военной администрации города Александр Вилкул.

«Вследствие разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги… без электроэнергии многие населённые пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге», — написал Вилкул в своём Telegram-канале.

По его словам, энергетики работают над ликвидацией последствий.

Он добавил, что в случае если последствия не удастся ликвидировать быстро, в районе Ингулец может быть оранизован подвоз воды.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении крупного украинского хранилища топлива для военной техники под Кривым Рогом.