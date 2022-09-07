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Минобороны России заявило об уничтожении крупного хранилища топлива под Кривым Рогом

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В Минобороны России заявили об уничтожении крупного украинского хранилища топлива для военной техники под Кривым Рогом.
Минобороны России заявило об уничтожении крупного хранилища топлива под Кривым Рогом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники Вооружённых сил Украины объёмом более 5,5 тыс. т», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.

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