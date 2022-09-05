ВС России уничтожили склады ВСУ со снарядами HIMARS

В Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы за минувшие сутки уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.

«В районах Вознесенска и Очакова Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранилось свыше полутора тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более двухсот ракет для систем залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS.