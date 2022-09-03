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Российские военные уничтожили шесть складов ВСУ и установку HIMARS

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В Минобороны России заявили, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS.
Российские военные уничтожили шесть складов ВСУ и установку HIMARS
  • Legion-Media

«Уничтожены шесть складов боеприпасов в районах населённых пунктов Великое Артаково, Вознесенск Николаевской области, Орехов Запорожской области, Меловая Харьковской области, Курахово и Краматорск в Донецкой Народной Республике, а также хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Краматорска», — заявили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим в министерстве добавили, что в районе Константиновки в ДНР была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчёта.

Ранее в Минобороны России заявили, что в Днепропетровской области был уничтожен крупный склад с ракетами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским гаубицам M777.

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