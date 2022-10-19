Украинские СМИ сообщили об отключении электричества в некоторых районах Киева
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«В некоторых районах Киева пропал свет», — сообщает СМИ в своём Telegram-канале.
Ранее издание сообщало, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Кроме того, глава военной администрации города Александр Вилкул заявил, что в Криворожском районе разрушен объект энергетической инфраструктуры. Несколько населённых пунктов и часть Кривого Рога остались без электричества.