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Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам управления армией и энергетики на Украине

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В Минобороны России заявили, что российские войска за сутки высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины.

«Все назначенные объекты поражены», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС России отразили попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении, 18 украинских военных сдались в плен.

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