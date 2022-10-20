Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам управления армией и энергетики на Украине
В Минобороны России заявили, что российские войска за сутки высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины.
«Все назначенные объекты поражены», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны рассказали, что ВС России отразили попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении, 18 украинских военных сдались в плен.
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