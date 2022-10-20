МО: 18 украинских военных сдались в плен на Николаево-Криворожском направлении

ВС России отразили попытку прорыва на Николаево-Криворожском направлении, 18 украинских военных сдались в плен.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск. За счёт введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали... 18 украинских военнослужащих сдались в плен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожили более 200 украинских военнослужащих, в качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска пресекли попытки наступления боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.