ВС России пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
«На Краснолиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в тёмное время суток реку Жеребец в районах населённых пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении.
Уточняется, что российские военные уничтожили более 30 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
18 октября в Минобороны России также заявляли, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении и сорвали попытки переправы противника через реку Жеребец.