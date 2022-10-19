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ВС России пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

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В Минобороны России заявили, что российские войска пресекли попытки наступления боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.
ВС России пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в тёмное время суток реку Жеребец в районах населённых пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении.

Уточняется, что российские военные уничтожили более 30 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

18 октября в Минобороны России также заявляли, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении и сорвали попытки переправы противника через реку Жеребец.

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