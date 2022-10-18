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ВС России уничтожили 46 украинских военных на Краснолиманском направлении

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Вооружённые силы России за сутки уничтожили более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении и сорвали попытки переправы противника через реку Жеребец, сообщает Министерство обороны России.

«В районах населённых пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики, Карповка и Ивановка Донецкой Народной Республики сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец», — сказано в сводке ведомства.

Уточняется, что ВС России уничтожили 46 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, два бронетранспортёра и два пикапа с крупнокалиберными пулемётами.

16 октября российские военные ударами ракетных войск и артиллерии пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении.

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