ВС России уничтожили 46 украинских военных на Краснолиманском направлении
«В районах населённых пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики, Карповка и Ивановка Донецкой Народной Республики сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец», — сказано в сводке ведомства.
Уточняется, что ВС России уничтожили 46 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, два бронетранспортёра и два пикапа с крупнокалиберными пулемётами.
16 октября российские военные ударами ракетных войск и артиллерии пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении.