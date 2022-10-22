Небензя заявил, что Киев при кураторстве Запада давно проводит диверсии на территории России
«Украинские «стратеги» при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории», — приводит слова Небензи РИА Новости.
Российский дипломат отметил, что тому есть много подтверждений, однако «апогеем их усилий» постпред назвал теракт на Крымском мосту, совершённый украинскими спецслужбами.
Небензя также напомнил о «восторженных» реакциях на произошедшее со стороны украинских властей, несмотря на то, что в результате взрыва на мосту погибли четыре человека.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.