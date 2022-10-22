Небензя заявил, что Киев при кураторстве Запада давно проводит диверсии на территории России

Киевские власти при кураторстве западных партнёров уже на протяжении долгого времени применяют диверсионные методы на территории России. Об этом заявил на заседании СБ ООН российский постпред при организации Василий Небензя.

«Украинские «стратеги» при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории», — приводит слова Небензи РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что тому есть много подтверждений, однако «апогеем их усилий» постпред назвал теракт на Крымском мосту, совершённый украинскими спецслужбами.

Небензя также напомнил о «восторженных» реакциях на произошедшее со стороны украинских властей, несмотря на то, что в результате взрыва на мосту погибли четыре человека.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.