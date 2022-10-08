«Арка над судоходной частью не повреждена»: НАК сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля. Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По данным НАК, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена.

RT

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