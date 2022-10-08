«Арка над судоходной частью не повреждена»: НАК сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту
- RT
- © Скриншот видео Ruptly
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08 октября 2022
Аксёнов также уточнил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела после взрыва.
«К запуску готова паромная переправа, она начнёт работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — рассказал глава Крыма.
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Ранее были опубликованы фотографии последствий взрыва.
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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что к месту пожара на мосту направлены два локомотива, которые растянут горящий состав.
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Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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По данным НАК, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена.
На месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий.
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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля.
«Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля, повлёкший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — заявили в ведомстве.