Узнать больше

«Арка над судоходной частью не повреждена»: НАК сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля. Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По данным НАК, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена.
«Арка над судоходной частью не повреждена»: НАК сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту
  • RT
  • © Скриншот видео Ruptly
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 08 октября 2022

    Аксёнов также уточнил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела после взрыва.

    «К запуску готова паромная переправа, она начнёт работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — рассказал глава Крыма.

  • Ранее были опубликованы фотографии последствий взрыва.

  • Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что к месту пожара на мосту направлены два локомотива, которые растянут горящий состав.

  • Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

  • По данным НАК, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролётов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена.

    На месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий.

  • Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля.

    «Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля, повлёкший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — заявили в ведомстве.

Загрузить ещё
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить