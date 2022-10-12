В ФСБ сообщили, что теракт на Крымском мосту организовало ГУР Минобороны Украины
«Установлено, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование теракта продолжается.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подрыв Крымского моста осуществили спецслужбы Украины.
Также он назвал произошедшее терактом.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.