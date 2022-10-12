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В ФСБ сообщили, что теракт на Крымском мосту организовало ГУР Минобороны Украины

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RT
Организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Установлено, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование теракта продолжается.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подрыв Крымского моста осуществили спецслужбы Украины.

Также он назвал произошедшее терактом.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

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