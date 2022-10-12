В ФСБ сообщили, что теракт на Крымском мосту организовало ГУР Минобороны Украины

Организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Установлено, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении. Отмечается, что расследование теракта продолжается. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подрыв Крымского моста осуществили спецслужбы Украины. Также он назвал произошедшее терактом. 8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.