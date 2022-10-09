Путин заявил, что подрыв Крымского моста осуществили спецслужбы Украины
- РИА Новости
«Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — приводит ТАСС слова Путина на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.
Также он назвал произошедшее терактом.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. В Минтрансе сообщили, что пригородное железнодорожное движение через Крымский мост будет восстановлено к 19:00 9 октября.