Минтранс: пригородное железнодорожное движение через Крымский мост восстановят к 19:00

Пригородное железнодорожное движение через Крымский мост будет восстановлено к 19:00 9 октября.

Об этом сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно графику.

«В 19:00 полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку», — говорится в сообщении.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

По сообщению Минтранса, паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем стабильно работает.