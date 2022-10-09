Минтранс: пригородное железнодорожное движение через Крымский мост восстановят к 19:00
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минтрансе.
В ведомстве отметили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно графику.
«В 19:00 полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку», — говорится в сообщении.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.
По сообщению Минтранса, паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем стабильно работает.